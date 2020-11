Tchad : des kits alimentaires remis aux sinistrés des inondations à N'Djamena

N’Djamena - Des kits alimentaires ont été remis lundi par le gouvernement à 500 ménages du site de Toukra 2 qui abrite des sinistrés de la crue du fleuve Chari. Au total, 1090 ménages sont abrités sur ce site, indique le ministère en charge de la solidarité nationale.



La sous-commission assistance est à l’œuvre depuis plusieurs jours pour soutenir l'ensemble des sinistrés.



Des quartiers du 9ème arrondissement (Dingangali, Gardolé et Hadjaraï) ont été touchés par des inondations après la cession d'une digue qui contient le bassin inférieur du fleuve Chari. De nombreux ménages ont été contraints d’abandonner leurs domiciles.



À la suite de l'incident, le 30 octobre, une mission d'évaluation inter-institutions composée de représentants du gouvernement (SPONGAH, Ministère de la santé) et d'organisations humanitaires (OCHA, OIM, PAM, UNICEF, HCR et l'ONG nationale Effective Solutions) s'est rendue dans les zones inondées pour évaluer la situation et déterminer l'étendue de la réponse humanitaire requise.



Un recensement des personnes touchées est toujours en cours, relève le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La mission a conclu que les besoins les plus immédiats sont en nourriture (ménages ayant perdu leurs stocks) ; articles ménagers essentiels (couvertures, nattes, moustiquaires, etc.) pour protéger les victimes du froid et des moustiques.



Des interventions sont menées pour renforcer la digue afin d'éviter des inondations supplémentaires.