Tchad : des kits scolaires offerts à des élèves d'Ati pour aider les familles

Les kits sont composés des cahiers, sacs, stylos, crayons et règles. Pour le coordinateur de L'ASJT, section provinciale du Batha, Alkhalil Mahamat Nour, cette remise de kits aux écolières vise à encourager les élèves et surtout les jeunes filles à étudier et soulager les parents qui, malgré leur situation critique, ont eu la volonté d’envoyer leurs filles à l’école. Il a par ailleurs invité les élèves au travail pour un meilleur avenir.



Le directeur de CEG Acyl Ahmat Akhabach, Mahamat Aminé Ngaré, a remercie l'association pour le geste. Il a demandé à d'autres associations d'emboiter le pas pour sensibiliser les jeunes à faire de plus.



Les appréciations reçues des élèves et des enseignants révèlent que cette remise des kits scolaires améliore énormément les résultats des élèves et soulage les parents.