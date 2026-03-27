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Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 27 Mars 2026


La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a procédé, ce vendredi 27 mars 2026, à une distribution de kits alimentaires et de première nécessité au profit des personnes vulnérables dans la commune du 7ᵉ arrondissement de N’Djamena.


Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena
Cette initiative vise à soutenir les ménages les plus fragiles face aux défis économiques et climatiques actuels. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’administrateur délégué du 7ᵉ arrondissement, de l’adjointe au maire, du président du comité communal opérationnel, de la secrétaire générale de la commune, ainsi que des membres du département ministériel et des délégués de quartiers.

Au total, 1 200 kits alimentaires ont été distribués. Chaque kit est composé de riz, de sucre, d’huile et de macaroni.

Dans son intervention, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a indiqué que cette cérémonie s’est tenue dans une atmosphère de partage et de proximité. Portant la voix du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, elle a réaffirmé l’engagement des autorités à ne laisser aucun citoyen de côté.

Elle a précisé que cette opération s’inscrit dans le chantier n°3 du programme politique national, ainsi que dans le plan d’action pluriannuel 2026-2030, visant à faire de la solidarité une réalité concrète au quotidien.

Face aux défis humanitaires, notamment les inondations et les difficultés économiques, la ministre a insisté sur la nécessité d’une aide ciblée pour garantir un impact direct. Elle a également souligné que le choix des bénéficiaires a fait l’objet d’un travail rigoureux, mené en collaboration avec les leaders religieux et la société civile. Les bénéficiaires sont notamment les personnes âgées, les veuves, les personnes vivant avec un handicap et les ménages les plus démunis.

Au-delà de l’aide matérielle, cette action revêt une forte portée symbolique, traduisant la volonté de l’État de rester proche de sa population. « Derrière chaque kit, il y a la volonté ferme de construire une nation plus juste et plus unie », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s’est achevée sur une note d’espoir, les autorités saluant l’implication des comités de coordination ayant contribué au bon déroulement de l’opération.

Prenant la parole, l’adjointe au maire du 7ᵉ arrondissement, Ngaoudje Florentine, a exprimé sa gratitude envers la ministre et le gouvernement pour leur engagement en faveur des populations vulnérables. Elle a salué cette initiative, qu’elle considère comme un appui important aux ménages confrontés aux réalités socio-économiques actuelles.

La commune du 7ᵉ arrondissement a réaffirmé son engagement à accompagner ce type d’actions au bénéfice des populations, tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage des kits distribués.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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