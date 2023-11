Tchad : des leaders politiques renforcent leurs capacités à Mongo pour mieux comprendre le cadre juridique et institutionnel des élections

L'objectif principal de cet atelier est de permettre aux participants de saisir les enjeux du nouveau cadre juridique et institutionnel du référendum constitutionnel, à la lumière des normes et standards internationaux, ainsi que des bonnes pratiques internationales en la matière. Une autre priorité est de sensibiliser les leaders des partis politiques à l'importance de la participation des femmes et des jeunes dans le processus référendaire et électoral, en les aidant à mieux comprendre les dispositions de la loi n° 01/PT/2023 du 30 mai 2023 portant loi spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel au Tchad.



Lors de cet atelier, chaque membre du CNPC a eu l'occasion de présenter son institution et le rôle qu'elle joue pour le bon déroulement du processus électoral, dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Cette initiative vise à renforcer la compréhension du cadre légal et institutionnel des élections et à favoriser une participation plus inclusive et éclairée de tous les acteurs politiques tchadiens.