Tchad : des leaders politiques s'allient derrière Mahamat Idriss Deby pour la présidentielle 2024

Le Secrétaire Général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zen Bada, en collaboration avec les leaders des partis alliés, certains membres de l'ancienne opposition, et des groupes politico-militaires, ont engagé des discussions pour former une vaste coalition en soutien à la candidature de Mahamat Idriss Deby pour les prochaines élections présidentielles au Tchad. Cette initiative vise à consolider un front uni derrière la figure de Mahamat Deby Itno, dans l'espoir de renforcer sa position politique à l'approche du scrutin.



Le 16 février, un projet de protocole visant à établir cette coalition a été unanimement approuvé par les participants. Cette étape marque le début d'un engagement formel des diverses forces politiques du pays en faveur de la candidature de Mahamat Idriss Deby Itno.



Le lendemain, le 17 février, plusieurs présidents et secrétaires généraux des partis politiques ont officiellement signé le protocole d'accord, actant ainsi la création de la Grande Coalition. Le processus de signature, débuté le 17, se poursuivra jusqu'au 19 février 2024, permettant à d'autres formations politiques de rejoindre officiellement la coalition.