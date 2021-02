Tchad : des manifestants expriment leur colère à N’Djamena

Des manifestants sont descendus samedi dans les rues de N’Djamena à l’appel du Consensus d’action républicaines. Dans le 7ème arrondissement de la capitale, des groupes de manifestants se sont munis de sifflets et ont entonné l’hymne national.



Le mouvement de protestation réclame plus de justice et s’oppose à un sixième mandat du président Idriss Deby.



Déployées en nombre depuis ce matin, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des rassemblements.



Au quartier Chagoua, le reporter d’une radio a été pris à partie par des forces anti-émeutes sur l’axe CA7, tandis que du gaz lacrymogène a atterri dans les locaux du média Tachad.



La marche de ce samedi a été interdite par le ministère de la Sécurité publique qui évoque des risques de troubles à l’ordre public.