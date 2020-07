Tchad : des masques distribués dans les lieux de culte à Abéché

À Abéché, l'association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddai poursuit sa campagne de distribution des masques dans les lieux de culte.



Vendredi, grand jour de la prière dans le monde musulman, les membres de ladite association ont distribué des masques aux fidèles musulmans dans les différentes mosquées à savoir : la mosquée Ousmane Ibnou Afane, la mosquée Dar Al Salam et la grande mosquée Al-Atikh.



Cette activité est rendue possible grâce à l'appui du gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat.



Le président des jeunes de la province du Ouaddai, Abbas Khassim Ali, a remercié les jeunes pour ce geste. Il a souligné que pour éradiquer cette maladie à coronavirus, seul le respect des mesures barrières s'avère nécessaire.



Pour le président, les membres de l'AJDRO se sont subdivisés en quatre équipes afin de sillonner quelques lieux de culte, en distribuant les masques de protection aux fidèles afin d'accomplir la prière du vendredi dans les bonnes conditions, mais aussi et surtout dans le respect des normes édictées par le gouvernement.



Abbas Khassim Ali a ajouté que la sensibilisation, l'information et la conscientisation de la population doivent être les maîtres mots pour tout citoyen tchadien en cette période difficile afin qu'ensemble, nous mettons hors du pays cette maladie. Il a remercié le gouverneur de la province du Ouaddai et a promis de réaliser cette tâche avec brio et réussite.



L'imam de la grande mosquée Al-Atikh, Mahamat Al Amine Ali Imam, a salué les efforts communs dans la lutte contre la Covid-19.