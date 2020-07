Tchad : des masques offerts à la population de Koukou Angarana

Un don de 500 cache-nez offert à la population a été réceptionné mercredi dans le département de Koukou Angarana, province de Sila. C’est le préfet qui a présidé la cérémonie de remise, à sa résidence.



Le donateur Baradine Mahamat Brahim Bakhite, directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et culturel (CESC), a été représenté par le secrétaire général départemental du parti MPS. Baradine Mahamat Brahim est un natif du département. Il s'agit d'un geste personnel en faveur de la population.



Après la cérémonie, différentes autorités départementales ont visité, en présence du préfet, le marché et le centre de santé de la localité pour distribuer des cache-nez à la population.



Le préfet de Koukou Angarana, Ismaël Abdoulaye Zoulgane, a adressé ses remerciements pour ce geste. Il a exhorté la population à bien respecter les mesures barrières contre la Covid-19, et a demandé au personnel de santé de relayer les informations liées à la pandémie.