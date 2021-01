Tchad : des mémorisateurs du saint Coran reçoivent leur parchemin au Ouaddaï

Les lauréats et apprenants du centre Oumar Ibni Khatab ont été invités à poursuivre leurs études et à faire passer le message aux autres.



Le représentant du sous-préfet d'Amlayouna, Hidjap Seidna Saleh, a indiqué que la réussite de ces apprenants est le fruit des efforts de leurs parents et enseignants.



Créé en janvier 2014, le Centre d'apprentissage du saint Coran "Oumar Ibni Khatab" est situé dans la sous-préfecture d'Amlayouna, au village Fadjar Hallah, localité située à 65 km au Nord-Est de la ville d'Abéché. Il compte en son sein 82 apprenants et 25 apprenantes.