Tchad : des mesures fiscales à "impact considérable" pour l’emploi annoncées

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a annoncé ce 29 décembre au Palais de la démocratie que le projet de Loi des finances 2022 prévoit des mesures incitatives, des avantages et des facilités pour les entreprises basées à N’Djamena et désirant accroître leurs activités à l’intérieur du pays ou vice-versa.



Des réductions d’impôts pouvant aller jusqu’à 25% sont prévues.



« L’application de ces mesures aura un impact considérable en matière de création d’emploi et de lutte contre le chômage », selon le ministre des Finances et du Budget.



Les recettes budgétaires de 2022 sont évaluées à 1359 milliards de Fcfa.