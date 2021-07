Tchad : des mesures fortes annoncées contre les auteurs de parades avec tirs d'armes

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a annoncé samedi une série de sanctions contre les auteurs des parades motorisées avec des tirs d'armes à feu susceptibles de bloquer la circulation lors des cérémonies de mariage : l'interpellation et les poursuites judiciaires des auteurs de tirs ; l'interpellation des époux organisateurs de la cérémonie ; la mise en fourrière des véhicules du cortège assortie d'une forte amende.



"Ces actes d'incivisme caractérisé qui troublent l'ordre public, causent des préjudices graves aux paisibles citoyens et portent atteinte à la sûreté de l'État", selon le ministre.



Malgré un arrêté d'interdiction pris par le premier ministre, "des individus mal intentionnés continuent de fouler au pied les dispositions", déplore Souleyman Abakar Adam.



Les mesures sont applicables sur l'ensemble du territoire national.