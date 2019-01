Tchad : des mesures pour la santé animale attendues

Le ministre de l'Elevage et des Productions Animales, Gayang Souare a présidé ce mercredi 30 janvier à N'Djamena la 7ème réunion mensuelle sur la santé animale, en présence de la directrice des services vétérinaires Dr. Nodjimadji Rirabe, des techniciens du ministère, des partenaires techniques et financiers et des responsables du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).



La réunion a permis de faire le point sur la situation géo-sanitaire, les comptes rendus de la 6ème réunion, la lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la rage, la disponibilité des médicaments, les doses des vaccins contre les maladies animales et les prélèvements pour les diagnostics.



Un exposé sur la situation géo-sanitaire de l'année 2018 a été présenté aux participants par la directrice des services vétérinaires Dr. Nodjimadji Rirabe.



Des dispositions seront prises pour lutter contre les maladies animales. "Pour l'année 2019, nous, nous attellerons d'avantage pour que la veille épidémiologique soit assurée à tous les niveaux. Au niveau central, les services seront renforcés. Sur le terrain, les services déconcentrés seront plus mobiles à travers la dotation en moyens roulants. Ces éléments contribueront surement à une détection précoce du foyer de maladie pour une riposte rapide", a déclaré le ministre de l'Elevage et des Productions Animales, Gayang Souare.



Le ministre a sollicité un plus grand appui des partenaires techniques et financiers afin de rendre opérationnel le centre de santé animale pour l'Afrique central.