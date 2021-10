Tchad : des militaires français filment discrètement des sites stratégiques à N’Djamena

N’Djamena - Deux militaires français à bord d’un véhicule portant l'immatriculation de l'armée se sont immobilisés ce 20 octobre devant la résidence de l'ambassade de France et ont ensuite filmé le siège de la télévision nationale.



Les militaires ont ensuite continué leur chemin à bord du véhicule tout en filmant discrètement la direction générale de la police nationale, la Présidence de la République du Tchad et des garnisons militaires avant de foncer vers le quartier Kabalaye.



Le véhicule de l'armée française a continué à faire le tour de la capitale tout en filmant discrètement des secteurs stratégiques abritant des dispositifs sécuritaires, en plus de et Présidence du Tchad.



Un journaliste de Alwihda Info les a observés puis suivis. L’un était au volant et l’autre filmait discrètement.



Les français sont considérés comme des alliés inconditionnels du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi se permettent-ils de filmer discrètement les sites stratégiques à l'insu des autorités ?



Deux cas précédents ont été recensés l’année dernière près du Palais présidentiel -entraînant des tirs de la garde présidentielle- et devant la Résidence Burkina du défunt Maréchal du Tchad à N’Djamena.