Tchad : des militaires tuent 2 présumés voleurs à la raffinerie de Djarmaya

Une tentative de vol a mal tourné dans la nuit du lundi à mardi à la raffinerie de Djarmaya, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Djarmaya.



Des militaires tchadiens détachés à la raffinerie ont ouvert le feu sur huit présumés voleurs, mardi à 4 heures du matin. Les individus ont tenté de s'introduire dans la raffinerie pour voler.



Les tirs à balles réelles ont provoqué la mort de deux présumés voleurs et ont fait un troisième blessé qui a été arrêté.



Cinq autres individus ont réussi à disparaître dans la nature sans laisser de traces, selon des sources sécuritaires confirmées par un responsable civil de la province.



Les militaires tchadiens, réputés pour la gâchette facile, n'ont pas lésiné sur les moyens pour ôter la vie de ces deux hommes qu'ils auraient dû protéger en faisant usage de tirs de dissuasion.



Seule une enquête indépendante pourra éventuellement déterminer la circonstance exacte de l'incident et situer les responsabilités pour que les auteurs soient traduits devant les juridictions afin de répondre de leur acte.



Même s'il faut condamner toute tentative de vol, on devrait logiquement chercher à savoir les raisons qui conduisent ces jeunes valides, faute de toute perspective d'avenir, à s'aventurer dans ce délit, que d'utiliser les manières fortes pour ôter vie deux personnes.



En 30 ans de règne, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno n'a pas véritablement réussi à construire une armée nationale dans sa composition et républicaine dans sa mission. Ce qui est à l'origine de la multiplication des tirs à balles réelles orchestrés par des militaires contre des civils, se terminant malheureusement par la mort d'Hommes.