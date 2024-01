Tchad : des militants du RNDT Le Réveil dans la Tandjile-Ouest annoncent leur départ

Ce samedi 13 janvier 2024 a marqué un tournant pour le parti RNDT LE RÉVEIL dans la Tandjile-Ouest. Sous l'égide de Grandi Guede, en présence de Zakari Bourma et Odering Sylvain, membres démissionnaires du bureau national, plusieurs militants ont annoncé publiquement leur démission du parti.



Lors de la cérémonie, le vice-président départemental de la Tandjile-Ouest, Rémy Mallet, a souhaité la bienvenue aux participants et s'est excusé pour les manquements protocolaires. Grandi Guede, le leader des démissionnaires de la Tandjile-Ouest, a expliqué que leur décision de quitter le parti était motivée par des problèmes de ségrégation, de clanisme et par le sentiment d'abandon des membres par le parti. Après leurs discours, les membres démissionnaires ont symboliquement déposé les effigies du parti, affirmant que le RNDT LE RÉVEIL était désormais leur ancien parti.



Zakari Bourma, prenant la parole après les démissions, a encouragé les démissionnaires à rester forts et à ne pas céder aux mensonges et aux tromperies des autres partis politiques.