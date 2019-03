Tchad : des milliers d'orpailleurs contraints de quitter Kouri-Bougoudi

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, poursuit sa tournée dans l'extrême-nord du Tchad. Il s'est rendu, à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air, à Kouri-Bougoudi, une zone d'orpaillage située à 17 km de la Libye, avec le Gouverneur de la province, Abderaman Ali Mahamat et des officiers de l'armée.



Plus de 25.000 personnes de différentes nationalités convoiteraient la zone à la recherche d'or, selon des chiffres du ministère de la Sécurité. Depuis les premières découvertes, il y a quatre ans, le nombre d'orpailleurs ne cesse de s'accroitre.



Le ministre a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Dans les différents sites d'orpaillages, il a réuni les orpailleurs et leur a demandé de quitter la zone. "Tous les orpailleurs doivent à partir de cet instant plier bagages, sous peine d'être confondus comme ennemis de la nation", d'après le ministre.



"Ici, nous avons beaucoup de points d'orpaillages, Kouri 60, Kouri 35, etc. Nous sommes venus ici et nous avons transmis le même message. Nous avons aussi appliqué les mêmes consignes sécuritaires, à savoir la gestion des flux, l'arrestation des personnes soupçonnées ou des trafiquants et nous avons demandé aux orpailleurs de quitter. Nous pensons que ces mesures seront respectées et nous sommes déterminés à sécuriser cette partie du Tchad. Nous sommes à la frontière, il n'est pas prudent qu'une grande population se concentre. Nous avons demandé de quitter et l'opération continue", selon Mahamat Abali Salah.



Les autorités tchadiennes ont pris des dispositions sécuritaires et matérielles pour accompagner les orpailleurs dans leur trajet de retour. Préparez vos valises et nous vous aiderons à regagner vos proches dans les meilleures conditions", a déclaré le ministre de la Sécurité.