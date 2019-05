Tchad : des milliers de civils réunis ce soir à Abéché

Des milliers d'abéchois sont actuellement réunis, ce mercredi soir, à la Place de la nation d'Abéché. Ils sont venus écouter les prêches religieuses de l'Imam Mahamat Saleh Ratou axées sur la "bataille de Badr" en 624.



Les fidèles musulmans sont sortis massivement pour cette grande mobilisation, "du jamais vu", selon les abéchois.



L'imam Mahamat Saleh Ratou appelle la population à être consciente face à la situation dans la province du Ouaddaï. Il demande à se consacrer à la religion et à implorer Dieu pour le pardon et le salut de l'humanité.



D'après lui, le clanisme sème toujours des problèmes dans la société. Il explique que les fidèles musulmans doivent ignorer cela et suivre le chemin du prophète Mohammed ﷺ. "Il ne faut pas tuer son frère à cause de petites choses. Vous êtes tous des enfants d'Adam, faits d'argile", souligne-t-il.