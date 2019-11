Tchad : des milliers de personnes commémorent le Mawlid près de Mongo

En images : Une commémoration de la naissance du prophète Mohammed (paix et bénédiction soient sur lui) a eu lieu hier soir au village Zerli, localité située à 13 km au sud de Mongo, dans la commune rurale de Niergui, canton Bidio.



L'évènement -présidé par le sous-préfet de Niergui- a eu lieu en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles et religieuses de la province de Mongo et des quatre coins du pays.