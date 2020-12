Tchad : des ministres échangent avec la jeunesse du Lac

L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) a organisé vendredi après-midi, à la Maison de la culture de Bol, un échange entre six membres du gouvernement et les jeunes de la localité, le milieu associatif et les femmes.



"Nous voulons qu'il y ait des startup qui naissent ici grâce à la jeunesse de cette province. L'ADETIC a le rôle de vous accompagner", affirme Dr. Idriss Saleh Bachar, ministre des Postes et de l'Économie numérique.



Il annonce la construction d'une centre communautaire multimédia au profit de la population. "Le plus important, ce n'est pas le fait de se connecter, de surfer. ​L'objectif que nous recherchons, c'est que le numérique puisse créer de l'emploi, de la richesse pour la province du Lac Tchad. C'est dans ce contexte que l'ADETIC est là", indique le ministre, tout en exhortant l'ADETIC à collaborer avec l'ONAJES pour aider les jeunes.