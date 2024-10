Tchad : des nominations au ministère de l'Elevage et de la Production animale

Par décret N°1174/PR/PM/MEPA/2024 du 23 octobre 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Élevage et de la Production animale :



Centre de Contrôle de Qualité des Denrées alimentaires (CECOQDA) :

Direction Générale

● Directeur général : Pr. Soudy Imar Djibrine, maintenu.

● Directrice générale adjointe : Mme Nourah Moussa Khadam, en remplacement de M. Ali Mahamat Moustapha, appelé à d'autres fonctions.



Direction de contrôle de qualité physicochimique des aliments, eaux, boissons et médicaments

● Directeur : M. Saddam Annour Trebo, maintenu.

● Directeur adjoint : M. Madjimbaye Patcha, maintenu.



Direction de contrôle de qualité microbiologique des aliments, eaux et boissons

● Directeur : M. Ballet Samson, maintenu.

● Directeur adjoint : Mme Alkhadar Zenab Abderahim, en remplacement de Mme Khadidja Azene, appelée à d'autres fonctions.



Direction de l'assurance-qualité, hygiène-sécurité

● Directeur : M. Mahamat Kher Nediguina, en remplacement de Mme Nourah Moussa Kadam, appelée à d'autres fonctions. ● Directeur adjoint : M. Teswe Silvere Djankreo, en remplacement de M. Mahamat Kher Nediguina, appelé à d'autres fonctions.



Ecole nationale des techniques d'élevage (ENATE) Direction générale

● Directeur général : Dr Adansa Michel, maintenu.

● Directeur général adjoint : Dr Mahamat Oumar Ahmat, poste vacant.



Direction de la formation initiale

● Directrice : Mme Adjoudji Gueme, en remplacement de Dre Ndilnodji Gisele, appelée à d'autres fonctions.



Direction de la formation continue

● Directeur : Dr Abakar Goukouni Galma, en remplacement de Dr Adoum Youssouf Wachoum, admis à la retraite.



Direction des affaires administratives, financières et du matériel

● Directrice : Mme Haoua Hayat Mahamat Youssouf, poste vacant.



Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED) Direction générale

● Directeur général : Dr Abdelaziz Arada Izzedine, maintenu.

● Directeur général adjoint : Dr Ngandolo Bongo Nare, maintenu.