Tchad : des nouveaux éléments dans l’attaque du domicile de Ahmat Khazali Acyl

L’un des domiciles de l’ex-ministre et directeur général de la Caisse national de prévoyance sociale (CNPS), Ahmat Khazali Acyl, a été attaqué cette nuit à N’Djamena. L’attaque serait liée à un conflit foncier.



Les auteurs de l’opération sont identifiés et justifient leur acte par des représailles.



À l’origine des événements de cette nuit, un jeune homme a été déguerpi du quartier « Amdjarass » sur la route de Farcha. Il n’a pas été indemnisé. Sa concession aurait été attribuée à un fils de Hinda Deby, neveu de Ahmat Acyl tandis que ce dernier habite désormais dans la concession.



Le jeune homme qui contestait son déguerpissement a été mystérieusement tué hier vers 18 heures à N’Djamena. Pris de colère, ses proches ont refusé de l’enterrer. Après tractations des haut gradés de l’armée réunis, il a été convenu d’enterrer la victime. Il a toutefois été exigé préalablement l’arrestation de Ahmat Acyl et Hinda Deby, l’ex-première dame.