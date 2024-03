Tchad : des nouveaux manuels didactiques bilingues pour le cycle primaire

Un atelier de validation administrative des matériels didactiques innovants des niveaux CE2, CM1 et CM2 de la collection « Enseigner et apprendre pour la vie », a été organisé ce mardi 12 mars 2024, au Centre national de curricula.



Cet atelier est organisé dans le cadre des activités d'amélioration de la qualité de l'éducation au Tchad, élaboré par le ministère de l'Education nationale et le Programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, mis en œuvre depuis une dizaine d'années par ľONG Enfants du Mondes, et financé par la Coopération suisse et l'Agence française de développement, au cours de la phase III du programme.



Selon Sama Yeko Rufine, directrice du PROQEB, le matériel innovant est constitué des manuels pour les élèves et pour les enseignants, des séquences disciplinaires, et interdisciplinaire, ainsi que des guides d'utilisation des séquences didactiques.



Dans son discours d'ouverture, Remadji Nangodjal, directeur général de l’alphabétisation et éducation inclusive, a souligné que l'importance de ces matériels didactiques n'est plus à démontrer, parce qu'ils sont les fondements de la communication entre les apprenants et les enseignants. Ensuite, il souhaite après la validation, de les voir vulgariser dans l'ensemble des écoles nationales.