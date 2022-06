Tchad : des nouvelles rassurantes de Dr. Haroun Kabadi, en séjour à l’étranger

Le porte-parole du MPS, Jean-Bernard Padaré, rassure que le secrétaire général du parti Haroun Kabbadi est en forme et a hâte de retourner au pays.



Le porte-parole du MPS a posté le 11 juin une vidéo dans laquelle on aperçoit Dr. Haroun Kabbadi et lui, tous deux ensembles, faire des mouvements dans une salon, avant de s'asseoir sur les canapés. Ceci pour témoigner de la bonne santé dont jouit le n°1 du MPS.



Il faut aussi rappeler que cette mise au point est intervenue quelques jours après que les rumeurs ont circulé sur le décès de Haroun Kabadi, également président du Conseil national de transition (CNT).



"C'est un camarade SG en forme que j'ai retrouvé cet après-midi. Il a hâte de retourner au pays et vaquer à ses occupations combien importantes et déterminantes dans cette phase de la transition”, a dit Jean-Bernard Padaré.