Tchad : des obus et grenades obsolètes détruits au Nord

Les autorités provinciales de l'Ennedi Est et les forces de sécurité ont supervisé en début de semaine une opération de destruction d'un important lot de munitions obsolètes à Amdjarass.



Une centaine d'obus et grenades ont été récupérés par une ONG américaine, financée par le gouvernement des Etats Unis, dans la zone d'Am Djarass et ses environs.



Ces projectiles ont été détruits à l'explosif dans un lieu sécurisé.



Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité physique et de gestion des armes et munitions au Tchad.



Les autorités provinciales ont adressé leurs remerciements à l'ONG américaine. Ces opérations de neutralisation des projectiles hors d'usage devraient se multiplier sur l'ensemble du territoire afin de garantir la sécurité des populations.



En avril 2019, un véhicule civil a sauté sur une mine dans la localité de Miski, province du Tibesti, faisant un mort et plusieurs blessés graves.



En août 2017, l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule d'orpailleurs a fait huit morts et 11 blessés graves.