Tchad : des officiers de la FMM formés en droits de l'Homme et droit international humanitaire

Cette formation vise à partager les techniques et bonnes conduites des opérations de guerre, de déontologie et de discipline, ainsi que les connaissances liées aux mécanismes de prévention et de réponse en matière de santé mentale à différents stades de déploiement. Elle offre également un aperçu du mandat des unités de liaison des droits de l'homme et de l'aide humanitaire, y compris une introduction aux principes de protection des droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre Boko Haram.



Le représentant du chef de mission de l'Union Africaine, Dr. Dezoumbé Daniel, souligne l'importance de cette formation pour rappeler aux participants le rôle essentiel qu'ils ont dans la lutte contre Boko Haram tout en respectant les droits de l'homme. Le commandant adjoint de la Force Multinationale Mixte, le Général de Brigade Hassoualai Blama, ajoute que cette formation est nécessaire pour assurer le respect des meilleures pratiques internationales dans tous les conflits armés.



Le séminaire de formation prendra fin le 15 de ce mois et aborde plusieurs thèmes tels que la protection des droits de l'homme et de la violence basée sur le genre dans le contexte du conflit armé, la protection et l'assistance internationale aux réfugiés et personnes déplacées, l'introduction à la convention de Genève et les lois applicables aux différents types de conflits armés.