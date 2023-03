Tchad : des officiers de police judiciaire prêtent serment à Bongor

Quatre officiers de police judiciaire (OPJ) ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Bongor ce 17 mars 2023. Ils ont juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir convenablement les tâches qui leur sont confiées et d'en rendre compte de manière loyale.



La cérémonie s'est déroulée dans la salle d'audience du tribunal et a été présidée par le président, BAÏRAMADJI DJEKOSSE DANIEL.



Le greffier en chef a d'abord lu l'acte administratif portant affectation aux services du corps de police judiciaire. Ensuite, le Procureur de la République a présenté individuellement les récipiendaires : DOL OUSMAN ADDA, PABEYE KOURGUE TELE, GASSENE TOBIO SAM, SAMEDI HAINI et HASSAN MAHAMAT ABBAS.



Avant de procéder à son réquisitoire, le procureur a prodigué quelques conseils pratiques aux récipiendaires, leur rappelant que "la qualité d'officier de police judiciaire appelle à la plus grande détermination pour garantir une meilleure justice sociale et vous permet de soutenir efficacement la justice dans son rôle de garant de l'équité".



Le président du tribunal a ensuite renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions, en leur rappelant que la prestation de serment constitue un acte de reconnaissance officielle pour les officiers de la police nationale et leur permet d'exercer leurs missions conformément aux lois de la République.



Les récipiendaires ont alors pris fonction en prêtant serment lors de cette audience solennelle, suite à l'arrêté n°343/PCMT/PMT/MJCDH/CGPJ/2022 portant affectation aux services du corps de police judiciaire.