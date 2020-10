Tchad : des organisations féminines du Ouaddaï reçoivent du matériel pour leur autonomisation

La session de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin, organisée par la Fondation Grand Cœur (FGC), a pris fin vendredi à Abéché, après trois jours de travaux. Une grande cérémonie a été organisée au quartier Al-Amiria, marquée par l'octroi d'équipements pour pallier aux difficultés des organisations féminines du Ouaddaï et renforcer leur autonomisation.



La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la Province du Ouaddaï, en présence du chef de mission de la FGC pour le Ouaddaï, Chamsal-Houda Abakar Kadadé, et de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh.