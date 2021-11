Tchad : des otages libérés au Mayo Kebbi Ouest

Après plus d'un mois de captivité, les otages du village Kouala dans le canton Goumadji dans le département de Gagal sont libérés. Ce sont cinq citoyens tchadiens dont une fille de 12 ans qui sont pris en otage depuis le 27 septembre dernier par plusieurs hommes armés non identifiés.



Sur les cinq, une personne a été libérée le 07 octobre dernier afin de sensibiliser et convaincre les parents à verser la rançon. Aujourd'hui, c'est chose faite. Cependant, les victimes refusent de dévoiler le montant de l'argent versé aux malfrats pour leur libération.



Ces ex-otages ont été présentés au préfet du département de Gagal Tchoin Palaye Harang ce dimanche 07 novembre 2021. Ces derniers sont visiblement épuisés car ils présentent des signes de faiblesses et de maladies.