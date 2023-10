Tchad : des ouvrages administratifs inaugurés à Yilili, au Kanem

Le gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude pour cette initiative louable, qui s'inscrit dans la continuité de l'action du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby. Il a également remercié chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la construction de ces bâtiments administratifs.



Les ouvrages comprennent le bureau et la résidence du sous-préfet, le bureau de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale et le bureau de la compagnie de la GNNT.



La cérémonie s'est clôturée par la coupe du ruban inaugural effectuée par le gouverneur de la province du Kanem, en présence de ses collaborateurs les plus proches.