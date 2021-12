Tchad : des ouvrages d’alimentation en eau potable inaugurés à Koumra

Les nouveaux ouvrages d’alimentation en eau potable sont composés entre autres d’un château de 500 m3, de dizaine de kilomètres de conduites de distribution, des grands forages, des groupes électrogènes, des bornes fontaines et des branchements administratifs. Ils s’ajoutent aux ouvrages existants d’alimentation en eau potable.



Les nouvelles installations d’alimentation en eau potable permettront à de milliers de familles d’aspirer à des meilleures conditions de santé et de vie.



Le ministre Alio Abdoulaye Ibrahim a indiqué que le château d'eau qui vient renforcer les installations existantes de la STE, permettra aux populations de lutter contre les maladies à l'exemple de la fièvre typhoïde, la bilharziose et la dysenterie.