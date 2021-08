Tchad : des ouvrages en la mémoire du Maréchal Deby inaugurés à Bol

Un boulevard et un rond-point ont été inaugurés ce matin à Bol, Il s’agit de rendre hommage au maréchal du Tchad Idriss Deby Itno décédé. Au-delà de ces réalisations, une marche de soutien au Conseil Militaire de Transition dirigé par le général des corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, Ce qui traduit leur engagement au feu maréchal pour sa brillante victoire sur les éléments de Boko Haram à Bohoma, situé dans les confins du lac Tchad.



Cette inauguration a été soutenue par deux motions. Il ressort dans ces motions, la reconnaissance de la population au défunt maréchal Idriss Deby Itno pour sa politique de développement en faveur de la province du Lac, et ainsi qu'au Conseil Militaire de Transition dans sa détermination visant à assurer la sécurité de la population de ladite province. Pour le maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, ces joyaux contribuent à l'embellissement de la ville de Bol.



Le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Mackaye soutient que sa province connaît mieux que quiconque, le maréchal, surtout pour ses qualités intrinsèques. Tout en félicitant l’entreprise qui assure la main d'œuvre de ce boulevard et rond-point le gouverneur a donné des instructions à l'exécutif communal, pour que ces biens publics soient entretenus en bon et due forme.