Tchad : des partis membres de Wakit Tamma appellent à "taire les querelles inutiles"

Plusieurs partis membres de Wakit Tamma estiment "qu'un pas vient d'être franchi avec la création du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Et pour la première fois, le président du Conseil militaire de transition vient d'admettre la présence des politico-militaires dans le dialogue national inclusif comme nous l'avions toujours souhaité".



Mahamat Bichara, porte-parole, note des intentions tardives mais positives du président de la transition. "Cette politique de la main tendue, nous la saisissons volontiers et exhortons toutes les composantes de la vie politique tchadienne à en faire pareille. Car, en fin de compte, ce que nous recherchons tous en tant qu'acteur politiques, c'est d'avoir une transition apaisée au bout de laquelle des élections libres, transparentes et crédibles doivent être organisées", dit-il.



Selon Mahamat Bichara, "au-delà de toutes nos divergences, il est temps de taire les querelles inutiles et faire passer l'intérêt du Tchad".



​Les partis membres de Wakit Tamma préconisent de réorienter leur énergie dans la lutte pour la recherche d'une paix durable au Tchad.