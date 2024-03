Tchad : des personnes handicapées réunies autour d'un Iftar à l'ambassade américaine

L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, a souligné que cette initiative visait à renforcer les liens entre les différentes associations de personnes handicapées du pays, malgré les difficultés qu'elles traversent actuellement. Il a également affirmé que l'ambassade est ouverte à tous, sans distinction.



Cet événement organisé par l'Ambassade des États-Unis au Tchad démontre que l'unité et le respect entre les différentes confessions religieuses peuvent être renforcés, même dans des contextes difficiles. Il envoie également un message fort aux autorités locales et à la société en général, en soulignant l'importance de considérer les personnes handicapées comme des citoyens à part entière et de leur offrir des opportunités de participer pleinement à la vie en société.