Tchad : des prédicateurs et étudiants du Kanem assistent les sinistrés d'inondations

Les kits comprennent des nattes, sacs de couchage, savons, bouilloires ainsi que de la nourriture. Ils ont été remis à 20 bénéficiaires touchés par les inondation et dont les habitations ont été détruites.



Le représentant de la Ligue des prédicateurs et étudiants du Kanem, Moussa Moustapha, précise que ce don est financé sur les fonds propres de la Ligue. Il demande les personnes de bonne volonté et aux organisations humanitaires de venir en aide aux personnes touchées par les inondations.