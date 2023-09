Tchad : des présumés braconniers arrêtés avec des défenses d’éléphants

Le 20 septembre 2023, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD) a organisé une conférence de presse à N'Djaména pour présenter trois présumés braconniers, en possession de six défenses d'éléphants et environ une centaine de sacs de charbon. Ces individus ont été appréhendés après plusieurs mois d'enquêtes menées par les gardes forestiers et fauniques.



Le Secrétaire Général du MEPDD, Yamita Hassane Tété, a félicité le travail de ces agents et annoncé la détermination du département à lutter contre le braconnage, soulignant que la protection de l'environnement et de la faune est une priorité. Les présumés braconniers seront poursuivis en justice, et le ministère appelle la population à collaborer pour signaler les activités nuisibles à l'environnement. De plus, il sollicite un soutien accru de la part des partenaires techniques et financiers pour renforcer les moyens de la garde forestière et faunique.