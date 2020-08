Tchad : des projets d’auto-emplois financés à hauteur de 37,8 millions Fcfa à Moundou

Les bénéficiaires par la voix de leur représentant ont remercié le gouvernement pour cette initiative qui est une solution au chômage de jeunes.



Les projets financés concernent plusieurs activités à savoir, le domaine de la restauration, la culture maraîchère, la transformation des produits locaux, les salons de coiffure, les moulins à mil, les moulins décortiqueuses, la presse huile et la sérigraphie.



L’ONAPE a désormais décentralisé ses prestations. Les promoteurs et promotrices de projets recevront les financements et les paiements sur place dans les localités concernées.