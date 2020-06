Tchad : des projets structurants pour la dynamisation de la STPE

L’immeuble abritant le siège de la direction générale de la Société tchadienne des postes et de l’épargne (STPE) et la grande poste a été inauguré mercredi à N'Djamena. Les locaux ont été entièrement réhabilités et rénovés.



Le siège permet désormais à la société de renforcer sa notoriété et son image de marque, qui constituent les deux facteurs essentiels de la confiance de sa clientèle.



La mise à niveau de l’infrastructure postale s'est avérée nécessaire pour offrir un cadre approprié, et une offre diversifiée et adaptée aux exigences de la clientèle.