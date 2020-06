Tchad : des promoteurs de l'emploi reçoivent 110 millions Fcfa de l'ONAPE

"Nous sommes sûrs et certains qu'avec ce financement, vous pourrez développer vos entreprises et activités mais aussi améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles", a déclaré Sadick Brahim Dicko.



"Vous avez la chance de bénéficier de ces financements. Considérer que c'est une chaine de solidarité entre vous. Dès que vos activités commenceront à rapporter, vous devrez rembourser pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier", a souligné le directeur général de l'ONAPE.



Il a lancé un vibrant appel à tous les jeunes de la capitale et des provinces à se rapprocher de l'ONAPE ou des conseillers en emploi pour un accompagnement dans la concrétisation de leurs idées de création d'entreprise en projets bancables.