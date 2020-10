Tchad : des provinces appellent à mettre un terme aux créations de chefferies traditionnelles

À l'issue du pré-forum décentralisé de Mongo, les provinces du Guéra, Batha et Salamat ont recommandé au gouvernement de "mettre un terme à la création des nouvelles chefferies traditionnelles".



Selon elles, ces créations démultipliées de chefferies traditionnelles "créent des tensions sociales au sein des communautés".



Ces dernières années, de nouvelles chefferies traditionnelles ont été créées par décret du chef de l'État. Celles-ci ont parfois exacerbées des tensions. Sous la IVème République, l'État a décidé d'accorder une plus grande importance aux chefferies traditionnelles à travers notamment le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Deux ans après sa création, certaines provinces appellent à la suppression de cette institution.



S'agissant de la pratique de "Diya" (prix du sang), les provinces estiment que nonobstant son application, l'action publique doit être mise en mouvement contre l'auteur du délit ou du crime. Si le chef de l'État s'est à plusieurs reprises prononcé en ce sens, l'action publique peine à se mettre en oeuvre dans la pratique.



Le pré-forum préconise d'accélérer la mise en place des comités ad hoc pour régler les contentieux fonciers pendants. A défaut, renforcer les tribunaux compétents en personnels et moyens ; réserver le règlement des litiges fonciers ruraux aux autorités traditionnelles avec l'appui des autorités administratives et judiciaires ; et accélérer le processus d'élaboration de la politique foncière et d'adoption du Code foncier et rural.



Les recommandations du pré-forum de Mongo sont contenues dans un procès-verbal et ont été transmises au comité d'organisation. Elles seront évoquées lors du 2ème Forum national inclusif qui s'ouvre jeudi à N'Djamena.