Tchad : des radios de Sarh bénéficient d'un renforcement en équipements

Une cérémonie de remise de dons a eu lieu le 14 septembre 2022 à Sarh, dans le département du Barh Koh.



Ce don représente l'œuvre de l'Agence nationale de la météorologie (ANAM), en partenariat avec le Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable au Tchad (ProPad). Il est destiné à la Radio Lotikoh et à la station provinciale de l'Office nationale des médias audiovisuels de Sarh.



Le don est composé d'un enregistreur vocal, d’un casque d'écoute, du carburant et lubrifiant, d’un abonnement d'internet de 8 mois et des consommables bureautiques. Le tout pour une valeur de plus de 1 million de FCFA, pour chaque radio.



Le directeur de la radio Lotikoh, Tradoumbaye Fortuné, a indiqué que ces matériels permettront aux différentes radios dudit département, de se perfectionner et améliorer leur manière de communiquer avec les auditeurs, sur le changement climatique actuel et ses conséquences. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donateurs pour ce geste louable.



Remettant ces matériels, le point focal de l'Agence nationale de météorologie, Midebel Ndjebontar, a notifié que c'est grâce à la diffusion régulière des avis et conseils sur les antennes des différentes radios que des milliers de producteurs ruraux commencent par appliquer ces conseils dans leurs travaux champêtres. « La mission de ces stations est noble et indispensable pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad », précise Midebel Ndjebontar.



« En ce moment où les inondations se font sentir partout dans les zones agricoles du Tchad, et en particulier dans la zone d'intervention du projet ProPad, la contribution en apport d'avis et conseils agro météorologiques est capital pour la survie des milliers de personnes et des cultures pratiquées dans ces milieux », conclut-il.