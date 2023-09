Tchad : des radios locales de Laï en grève face à la flambée des prix de l’essence

de Laï, malgré la décision des autorités de la province de la Tandjilé de fixer le prix d'un litre d'essence à 700 FCFA chez les grossistes et 750 FCFA chez les revendeurs, il est clair que cette décision est ignorée par les commerçants de la ville de Laï, sous le regard des autorités locales. Le litre se vend à 800 FCFA et 850 FCFA chez ces commerçants.



Face à cette situation, les deux médias de la ville de Laï, à savoir la Radio Effata FM et la Radio Kere-keberé ou Chemin du salut, qui fonctionnent grâce à ces carburants, ont décidé à l'unanimité d'observer une grève de la presse pendant trois jours, du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2023. Passé ce délai, si aucune mesure n'est prise, d'autres actions de grande envergure seront entreprises.