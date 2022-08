Tchad : des rebelles interceptent deux citernes de l'armée en feignant de rallier (état-major)

Cette interception a eu lieu alors que l'aile dissidente avait manifesté le 26 août sa volonté de rallier auprès des forces gouvernementales basées à la frontière libyenne, indique le général Azem Bermandoa Agouna.



De son côté, la rébellion affirme avoir capturé cinq soldats. Ils ont été présentés dans une vidéo diffusée ce 27 août. Les militaires assurent être bien traités.



Le mouvement CCMSR, non signataire de l'accord de Doha, a confirmé jeudi une incursion de ses éléments en territoire tchadien. Il a menacé d'ouvrir le feu après avoir dénoncé plusieurs survols aériens de ses positions.



L'armée instruite de ne pas intervenir



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a confirmé ce 27 août l'incursion d'une vingtaine de véhicules rebelles au Tibesti. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a donné des instructions pour qu'il n'y ait aucun affrontement afin de ne pas perturber le dialogue national, selon le gouvernement.



"Ça fait plus d'une semaine qu'il y a eu une incursion rebelle dans le Tibesti. Elle n'a donné lieu à aucun accrochage avec les forces gouvernementales", selon Abderaman Koulamallah.



"Le PCMT a tenu à ce qu'il n'y ait aucun accrochage qui perturbe vos travaux. Le gouvernement a donné des instructions aux OPS pour qu'il n'y ait pas d'accrochages. Nous avons surveillé ces colonnes avec nos avions. Deux véhicules porteurs d'eau ont été interceptés. On n'a pas voulu faire d'accrochage, on les a accompagné et ils sont sortis du territoire tchadien depuis plusieurs jours", poursuit le porte-parole du gouvernement.



Il assure que la situation est "totalement calme" et qu'il n'y a eu aucun accrochage sur le territoire tchadien. "Les choses sont très calmes au niveau du Tibesti", ajoute Abderaman Koulamallah. Il qualifie de "totalement faux" les informations sur d'éventuels morts.