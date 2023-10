Tchad : des recommandations clés pour la lutte contre la tuberculose

Dans un communiqué de presse se penchant sur cette revue à mi-parcours, le Dr Oumar Abdelhadi, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, a souligné que malgré les efforts déployés par le Gouvernement et ses partenaires, la tuberculose reste un véritable problème de santé publique au Tchad. Selon le dernier rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié en 2022, le taux d'incidence de la tuberculose au Tchad est estimé à 140 cas pour 100 000 habitants. Par conséquent, la lutte contre la tuberculose est une priorité majeure du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Un Plan Stratégique National de Lutte contre la Tuberculose couvrant la période 2021-2025 a été élaboré et mis en œuvre pendant deux ans et six mois.



Le Tchad a décidé de soumettre une demande de financement au Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme lors du cycle GC7 en février 2024. La Revue du Plan stratégique national de lutte contre la tuberculose pour la période couverte par la nouvelle demande de financement de 2025 à 2027 revêt une importance cruciale. Cette demande de financement devra être étayée par des données épidémiologiques fiables et des plans stratégiques nationaux actualisés de lutte contre la tuberculose, le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles.



Le communiqué précise que, en vue de ces développements, les autorités sanitaires du Tchad ont sollicité le soutien technique de l'OMS et d'autres partenaires pour réaliser une revue à mi-parcours du Plan stratégique national de lutte contre la tuberculose. Cette revue à mi-parcours a permis d'identifier les réalisations, les faiblesses du programme et de formuler des recommandations pertinentes pour guider la lutte contre la tuberculose au Tchad au cours des prochaines années.



Malgré les progrès notables réalisés dans la lutte contre la tuberculose au cours de la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux successifs, de nombreux défis subsistent. Ces défis incluent un pourcentage élevé de cas manquants de tuberculose, une faible recherche de la tuberculose parmi les groupes spécifiques tels que les réfugiés, les déplacés, les populations carcérales et les nomades, une organisation insuffisante de la collecte des crachats et de leur acheminement, un taux élevé de tuberculeux perdus de vue et non évalués, une lenteur dans l'implication de la société civile dans la lutte pour briser la chaîne de transmission, une faible prise en charge de la tuberculose chez les enfants et les adolescents, ainsi qu'une prise en charge insuffisante de la co-infection TB/VIH, un démarrage difficile des activités de recherche en matière de tuberculose, une absorption limitée des financements de la lutte contre la tuberculose, des problèmes liés à la qualité des données et à la rapidité des rapports, et des lacunes dans la prise en charge des cas de tuberculose résistante aux médicaments (TBMDR).



Enfin, le communiqué indique que la Revue à mi-parcours vise à évaluer le Plan stratégique national 2021-2025 pour évaluer les tendances dans la lutte contre la tuberculose et formuler des recommandations pour l'élaboration du futur plan stratégique national, conformément aux priorités nationales et à la stratégie "Mettre fin à la tuberculose" de l'OMS à l'horizon 2030.