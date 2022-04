Tchad : des recommandations des partis politiques pour la réussite de la transition

Un collectif de "partis légalement constitués" a publié une déclaration commune pour la réussite de la transition au siège de l'Union pour le renouveau et la démocratie (URD). Les signataires ont d'abord analysé la transition en cours. De leur avis, des "manœuvres tendant à compromettre la paix, le vivre-ensemble" sont orchestrées par quelques individus. Les signataires relèvent aussi "la cacophonie dans la prise de décision liées à la gouvernance", ce qui favoriserait l'échec de la transition "dont les conséquences n'épargneront personne".



Pour éviter cet échec, ces leaders ont fait quelques propositions. Rassurant l'opinion quant à leur disponibilité à contribuer au succès du dialogue, ils appellent les politico-militaires en pré-dialogue à Doha à un "sursaut national". Le gouvernement quant à lui, doit "s'investir à juguler l'insécurité", déterminer les causes de nombreux incendies, de solutionner la cherté de vie.



Le test d'entrée à la fonction publique qui en est "de trop" doit être simplement supprimé.

En ce qui concerne la population, elle doit distinguer clairement le MPS du CMT. D'ailleurs, la charte de transition ne catégorise pas opposants et alliés.



La population doit prôner enfin l'amour du prochain en restant vigilante pour ne pas céder "aux démons qui propagent l'esprit de haine".