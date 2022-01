Tchad : des réfections du stade IMO empêchent la tenue du meeting des Transformateurs

Le coordonnateur général de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Moussa Hassan Idibey, a adressé le 31 décembre 2021 un courrier au président du parti Les Transformateurs en réponse à une demande de mise à disposition du stade Idriss Mahamat Ouya pour un meeting prévu le 8 janvier 2022.



L'ONAJES informe qu'après étude de la demande par la direction technique, chargée de la gestion du stade, en collaboration avec la Direction des infrastructures sportives et de la maintenance, d'importants travaux de réhabilitation viennent de démarrer à l'intérieur dudit stade, conformément aux recommandations de la CAF et de la FIFA.



Par conséquent, "une suite favorable ne peut être accordée à la requête", précise Moussa Hassan Idibey.