Tchad : des regroupements communautaires de réjouissances font réagir les autorités du Salamat

La rencontre a regroupé les chefs traditionnels et les leaders religieux. Au cours de la séance, le gouverneur du Salamat entouré de ses proches collaborateurs, a traité plusieurs points, notamment le renforcement de la sécurisation des personnes et leurs biens, la protection de l'environnement et la consolidation de la cohabitation pacifique.



Abdoulaye Ibrahim Siam a surtout accentué son intervention sur le vivre-ensemble. Il interpelle toutes les communautés afin d'éviter certains regroupements communautaires de réjouissances publiques non autorisés qui incitent à déstabiliser le vivre-ensemble et contribuent au déchirement du tissu social.



Il a rappelé aux chefs des communautés que désormais, tout regroupement de réjouissance publique à caractère communautaire ne doit être organisé qu'avec une autorisation légale de l'autorité locale. Selon lui, la culture de la paix ne peut être effectif que par le brassage entre les communautés.



Le gouverneur a insisté sur le respect strict des lois de la République et de l'accord signé par les communautés en présence des autorités administratives. Il a invité les leaders communautaires à dénoncer les détenteurs d'armes de guerre pour lutter contre le grand banditisme, afin de maintenir la cohésion sociale et prôner la culture de la paix.