Tchad : des "résultats mitigés" dans la mise en oeuvre des résolutions du DNIS

Suite à cet engagement, le Chef de l'État a mis en place le CISE par le biais des Décrets 0049/PT/2022 du 15 novembre 2022 et 0065/PT/2022 SAR du 7 décembre 2022, et a nommé les membres de cet organe. Depuis le 24 avril 2023, l'équipe du CISE a entamé la collecte d'informations auprès des acteurs impliqués dans la transition politique au Tchad, dans le but d'évaluer la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNIS pour les six premiers mois du Gouvernement de Transition.



L'objectif principal de cette évaluation était de fournir un rapport préliminaire sur le suivi-évaluation des résolutions et recommandations du DNIS, en mettant l'accent sur les progrès réalisés par le Gouvernement de Transition dans la mise en œuvre du Cahier des Charges du DNIS. Pour atteindre cet objectif, l'équipe d'experts du CISE s'est appuyée sur l'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) afin de mesurer le niveau d'atteinte des résultats et d'identifier les facteurs internes et externes ayant une influence sur la transition.



La méthode d'évaluation utilisée a été participative, permettant de rencontrer les différentes parties prenantes telles que les partis politiques, les organisations de jeunes et de femmes, les ordres professionnels, les leaders traditionnels, les personnes vivant avec un handicap, les organisations syndicales, les médias, le patronat et les grandes institutions de développement du Tchad. Cette approche a permis d'obtenir une vision globale des avancées et des faiblesses de la transition.



Le rapport du CISE met en évidence que, malgré quelques motifs de satisfaction, les résultats de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNIS sont mitigés. Les avancées significatives sont peu nombreuses par rapport aux nombreuses faiblesses identifiées. Cependant, quelques aspects positifs ont été soulignés, offrant des opportunités d'amélioration pour un retour à l'ordre dans les délais fixés par le DNIS.



Dans l'ensemble, ce rapport du CISE constitue une étape importante dans la surveillance et l'évaluation du processus de transition politique au Tchad. Il fournit une analyse objective des six premiers mois du Gouvernement de Transition et propose des recommandations à l'attention du Président de Transition pour renforcer le processus en cours. Le rapport sera transmis aux autorités compétentes pour une prise en compte adéquate des résultats et une amélioration continue de la transition vers une gouvernance inclusive et souveraine.