Tchad : des rumeurs infondées sur des prétendus enlèvements d’organes génitaux (ministre de la Sécurité publique)

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmat Aghabache, s'est exprimé ce 17 avril 2025 sur les fausses rumeurs d'enlèvements d’organes génitaux qui ont pris des proportions inquiétantes au Tchad.



Ces rumeurs "sont infondées et visent à créer la confusion et à déstabiliser la tranquillité publique. Nous avons reçu des instructions strictes des plus hautes autorités pour mettre rapidement un terme à la circulation de ces rumeurs et prendre les mesures appropriées à cet égard”, a réagi le ministre.



"Le gouvernement condamne les rumeurs d'« enlèvements génitaux » et met en garde contre leurs répercussions sur la sécurité", a ajouté le général de corps d'armée Ali Ahmat Aghabache.