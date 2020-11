Tchad : des sessions de formation des femmes rurales lancées au Sila

Cette journée constitue un cadre de mobilisation, de réflexion, de formation et de sensibilisation pour l'autonomisation et la reconnaissance des droits des femmes rurales", explique Ismail Adam Hamid, directeur général du ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



Ces activités permettent aux femmes rurales bénéficiaires d'acquérir de l'expérience et des connaissances sur les techniques d'élaboration des projets, les recherches de financement et la gestion de la vie associative afin de mieux lutter contre le sous-développement économique.



Le secrétaire général de la province de Sila, Bakono Djakob Vidakna, exhorte les participantes à être attentives pour une interactivité et un profit maximal.



Pour sa part, le maire de Goz Beida, Brahim Baradin, se félicite du choix porté sur Koubeygou et adresse la bienvenue aux délégations.