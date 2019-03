Tchad : des "solutions durables dans les meilleurs délais" face à la crise du gaz

Le président de la République a promis ce vendredi que des "solutions idoines et durables seront trouvées dans les meilleurs délais" pour faire face à la crise de gaz qui touche particulièrement les ménages de la capitale. Il a été interpellé par des groupements féminins dans une motion spéciale. Les femmes ont également demandé à ce que le gaz butane soit vendu à un prix raisonnable."S’agissant de votre lancinante requête sur la disponibilité du gaz domestique, je voudrais vous rassurer que des solutions idoines et durables seront trouvées dans les meilleurs délais", a affirmé Idriss Déby à la tribune de la Place de la nation où il prononçait un discours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars.Une crise de gaz touche le pays depuis plusieurs jours. En cause, une maintenance de la raffinerie de Djarmaya, ce qui a impliqué la réduction du nombre de citernes approvisionnées à N’Djamena de 6 à 4. Pour y faire face, la société des hydrocarbures a décidé d’importer du gaz des pays voisins, le Nigeria et le Cameroun.Ces opérations d'importations "continueront jusqu'à la reprise de la raffinerie", selon l'Autorité de régulation du secteur pétrolier. Néanmoins, ce stock de gaz "doit être rationalisé pour couvrir la période de la maintenance".Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua a appelé le 21 février les commerçants à maintenir le prix officiel de recharge de la bouteille de gaz pour éviter toute spéculation.Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la crise du gaz . L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad a recommandé de rendre concurrentielle la commercialisation du gaz en ouvrant le marché d’importation afin de permettre aux opérateurs économiques nationaux d’importer le gaz en quantité suffisante et de le mettre sur le marché. Elle estime que cette situation de monopole de fait dans la commercialisation du gaz ne fera qu'augmenter d’années en années la pénurie.